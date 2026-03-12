В МЧС рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей в акватории реки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пять аэролодок с прожекторами патрулируют в ночное время акваторию Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, где шесть дней назад пропали подростки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.