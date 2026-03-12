Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей в акватории реки
10:47 12.03.2026
В МЧС рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей в акватории реки
Пять аэролодок с прожекторами патрулируют в ночное время акваторию Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, где шесть дней назад пропали подростки, рассказали... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, звенигород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мособлпожспас
Происшествия, Звенигород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мособлпожспас
В МЧС рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей в акватории реки

МЧС: пять аэролодок с прожекторами ведут поиск пропавших детей в Звенигороде

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пять аэролодок с прожекторами патрулируют в ночное время акваторию Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, где шесть дней назад пропали подростки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
11 марта, 16:37
"В ночное время для обследования береговой линии, дна и русла реки организовано патрулирование на пяти аэролодках с прожекторами", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в поисковых работах на месте происшествия участвуют спасатели МЧС, ГКУ "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сотрудники правоохранительных органов, а также представили добровольческих поисково-спасательных отрядов.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 09:54
 
