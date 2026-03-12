https://ria.ru/20260312/zvenigorod-2080153929.html
В МЧС рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей в акватории реки
Пять аэролодок с прожекторами патрулируют в ночное время акваторию Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, где шесть дней назад пропали подростки, рассказали... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
звенигород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мособлпожспас
звенигород
россия
МЧС: пять аэролодок с прожекторами ведут поиск пропавших детей в Звенигороде