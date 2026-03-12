https://ria.ru/20260312/zvenigorod-2080140969.html
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели обследовали в ходе поисков пропавших детей в подмосковном Звенигороде 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным регионального главка МЧС
, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.
"Порядка 10 тысяч квадратных метров акватории обследовано водолазами в ходе поиска пропавших детей в Звенигороде", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены.
"Сегодня к поискам подключилась дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особо риска "Лидер" МЧС России", - информирует МЧС.
За прошедшие сутки специалисты провели 27 погружений, обследовав 4,2 тысячи квадратных метров.
Всего с начала операции по поиску детей было проведено 58 погружений. Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратных метров.
Общая протяженность обследования территории составила порядка 27 километров. Пешими группами пройдено 59 километров по двум берегам реки.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, тело погибшего подростка в среду обнаружили в Москве-реке водолазы центрального аэромобильного отряда "Центроспас".