Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели обследовали в ходе поисков пропавших детей в подмосковном Звенигороде 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным регионального главка МЧС , 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.

"Порядка 10 тысяч квадратных метров акватории обследовано водолазами в ходе поиска пропавших детей в Звенигороде", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены.

"Сегодня к поискам подключилась дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особо риска "Лидер" МЧС России", - информирует МЧС.

За прошедшие сутки специалисты провели 27 погружений, обследовав 4,2 тысячи квадратных метров.

Всего с начала операции по поиску детей было проведено 58 погружений. Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратных метров.

Общая протяженность обследования территории составила порядка 27 километров. Пешими группами пройдено 59 километров по двум берегам реки.