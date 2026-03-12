Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 12.03.2026
09:54 12.03.2026 (обновлено: 12:23 12.03.2026)
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 12.03.2026
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде
Спасатели обследовали в ходе поисков пропавших детей в подмосковном Звенигороде 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:54:00+03:00
2026-03-12T12:23:00+03:00
происшествия
звенигород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, звенигород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде

При поиске пропавших в Звенигороде детей обследовали 10 тысяч квадратных метров

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоиски пропавших подростков в Звенигороде
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели обследовали в ходе поисков пропавших детей в подмосковном Звенигороде 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета
11 марта, 15:59
"Порядка 10 тысяч квадратных метров акватории обследовано водолазами в ходе поиска пропавших детей в Звенигороде", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены.
"Сегодня к поискам подключилась дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особо риска "Лидер" МЧС России", - информирует МЧС.
За прошедшие сутки специалисты провели 27 погружений, обследовав 4,2 тысячи квадратных метров.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
11 марта, 16:37
Всего с начала операции по поиску детей было проведено 58 погружений. Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратных метров.
Общая протяженность обследования территории составила порядка 27 километров. Пешими группами пройдено 59 километров по двум берегам реки.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, тело погибшего подростка в среду обнаружили в Москве-реке водолазы центрального аэромобильного отряда "Центроспас".
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Родители пропавших в Звенигороде детей помогают волонтерам
11 марта, 11:52
 
ПроисшествияЗвенигородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
