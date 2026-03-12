https://ria.ru/20260312/zhitel-2080139386.html
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто - РИА Новости, 12.03.2026
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто
Житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военнослужащего в его автомобиле, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ: житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военного
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военнослужащего в его автомобиле, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
Злоумышленник в мессенджере Telegram
инициативно вышел на запрещённую в России
подконтрольную спецслужбам Украины
террористическую организацию. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
"Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.
В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция со сборке СВУ. Также злоумышленник получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.
"Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ
России", - добавили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по признакам подготовки к теракту и госизмены. Фигурант арестован.