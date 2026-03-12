Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто - РИА Новости, 12.03.2026
09:49 12.03.2026
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто - РИА Новости, 12.03.2026
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто
Житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военнослужащего в его автомобиле, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
2026
Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто

ФСБ: житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военного

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военнослужащего в его автомобиле, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещённую в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
11 марта, 10:51
"Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.
В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция со сборке СВУ. Также злоумышленник получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.
"Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по признакам подготовки к теракту и госизмены. Фигурант арестован.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК
4 марта, 11:49
 
В миреРоссияСевастопольКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
