Житель Севастополя собирался взорвать российского военного в авто

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя по заданию Киева собирался взорвать российского военнослужащего в его автомобиле, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещённую в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.

"Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция со сборке СВУ. Также злоумышленник получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.

"Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили в ЦОС.