На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
21:22 12.03.2026
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
До начала конфликта вокруг Ирана Владимир Зеленский был одним из главных его сторонников, однако теперь негативно высказывается о нем, пишет "Страна.ua" РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:22:00+03:00
2026-03-12T21:22:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
владимир зеленский
страна.ua
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
израиль
в мире, иран, тегеран (город), израиль, владимир зеленский, страна.ua, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Владимир Зеленский, Страна.ua, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана

Зеленский начал критиковать операцию против Ирана, к которой ранее сам призывал

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. До начала конфликта вокруг Ирана Владимир Зеленский был одним из главных его сторонников, однако теперь негативно высказывается о нем, пишет "Страна.ua"
"Уже через несколько дней после того, как стало понятно, что конфликт затягивается, а цены на нефть растут, заявления Зеленского стали меняться и он все чаще выражает тревогу относительно последствий операции, к которой он ранее сам призывал", — говорится в публикации.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
11 марта, 12:25
Отмечается, что до начала операции против Ирана Зеленский выступал против заключения сделки с Тегераном, однако теперь глава киевского режима жалуется на то, что этот конфликт негативно влияет на поставки вооружений и отвлекает внимание от Украины.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
10 марта, 09:09
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильВладимир ЗеленскийСтрана.uaВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
