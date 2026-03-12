https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080346216.html
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
До начала конфликта вокруг Ирана Владимир Зеленский был одним из главных его сторонников, однако теперь негативно высказывается о нем, пишет "Страна.ua" РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский начал критиковать операцию против Ирана, к которой ранее сам призывал