МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия ЕС, пишет The European Conservative.
"Украинцы становятся все более уверенными в своих нападках — или, лучше сказать, угрозах — в адрес венгерского правительства, что неудивительно, учитывая безразличие со стороны их европейских спонсоров", — говорится в публикации.
Как пишет TEC, осуждение со стороны ЕС могло бы предотвратить выпады со стороны главы киевского режима.
"Возможно, если бы Брюссель по-другому отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что украинские солдаты могут "позвонить и поговорить" с теми, кто блокирует кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, то есть, по сути, с Виктором Орбаном, а не наградил его так называемым "Европейским орденом за заслуги", тон мог бы измениться", — отмечается в статье.
"Пожалуй, самым отвратительным было то, что Омельченко добавил, что Орбану стоит подумать о своих пяти детях и шести внуках", — резюмируется в публикации.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день премьер Венгрии прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет в него вступить.
