"Это отвратительно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080340415.html
"Это отвратительно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
"Это отвратительно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 12.03.2026
"Это отвратительно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Киевский режим продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия ЕС, пишет The European Conservative. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:51:00+03:00
2026-03-12T20:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faae8736aa95677918ea8e549cfe39ae.jpg
"Это отвратительно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

TEC: киевский режим продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия ЕС

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает угрожать Венгрии из-за бездействия ЕС, пишет The European Conservative.
"Украинцы становятся все более уверенными в своих нападках — или, лучше сказать, угрозах — в адрес венгерского правительства, что неудивительно, учитывая безразличие со стороны их европейских спонсоров", — говорится в публикации.
Как пишет TEC, осуждение со стороны ЕС могло бы предотвратить выпады со стороны главы киевского режима.
"Возможно, если бы Брюссель по-другому отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что украинские солдаты могут "позвонить и поговорить" с теми, кто блокирует кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, то есть, по сути, с Виктором Орбаном, а не наградил его так называемым "Европейским орденом за заслуги", тон мог бы измениться", — отмечается в статье.
По мнению автора материала, молчание ЕС поспособствовало появлению новых угроз со стороны Киева. Так, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Григорий Омельченко резко высказался не только об Орбане, но и о его семье.
"Пожалуй, самым отвратительным было то, что Омельченко добавил, что Орбану стоит подумать о своих пяти детях и шести внуках", — резюмируется в публикации.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день премьер Венгрии прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет в него вступить.
Венгрия, В мире, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Роберт Фицо
 
 
Заголовок открываемого материала