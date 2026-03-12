Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
18:47 12.03.2026 (обновлено: 21:14 12.03.2026)
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского - РИА Новости, 12.03.2026
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показали его оторванность от реальности, заявил бывший чешский высокопоставленный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:47:00+03:00
2026-03-12T21:14:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
венгрия
украина
россия
1920
1920
true
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, евросоюз, роберт фицо
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Евросоюз, Роберт Фицо
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского

Экс-дипломат Друлак: Зеленский живет в отрыве от реальности

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показали его оторванность от реальности, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
"Владимир Зеленский уже давно, года три — три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой", — отметил он.
Владимир Зеленский
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 15:58
По мнению дипломата, Зеленский мог расценить выпады в сторону Орбана как проявление силы, но на самом деле его угрозы не имеют смысла.
Друлак также отметил, что такие заявления вызвали негативную реакцию даже со стороны союзников Зеленского, что крайне невыгодно, так как глава киевского режима проигрывает в конфликте с Россией.
"В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности", — заключил он.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он грубо высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.
Владимир Зеленский
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах вызвали переполох в Сети
Вчера, 17:20
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеЕвросоюзРоберт Фицо
 
 
