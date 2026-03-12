МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о проведении нового раунда переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

— написал один. "Похоже, Украину бросили на произвол судьбы. Господин Зеленский , почему бы вам просто не сдаться прямо сейчас?"написал один.

"Россия будет продолжать наступление, пока не будут удовлетворены ее требования. Чтобы остановить это, Украина должна пойти на уступки. Мирные переговоры без них просто невозможны", — отметил другой пользователь.

"Бедный маленький Зеленский, похоже, окончательно запутался и всерьез считает, что может что-то противопоставить двум сверхдержавам, Соединенным Штатам и России" — сыронизировал третий.

"Японские СМИ об этом молчат, но Украине придется пойти на серьезные уступки. Штаты заставят. Прочие развитые страны не смогут ее спасти. На следующей неделе ожидается масштабный рост цен на бензин в Японии . Начнется гиперинфляция. Сейчас нас может спасти только Россия . Такова реальность, о которой почему-то не говорят вслух", — заключил еще один читатель.

Мирный процесс по Украине

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.