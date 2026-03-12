"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский все чаще срывается на западных союзников на фоне осложнений в переговорах и сокращающейся поддержки, пишет газета Politico.
«
"Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. <…> Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске", — говорится в публикации.
Как уточняется, этот эпизод подчеркивает, что резкая риторика главы киевского режима может выйти Украине боком.
«
"Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию", — резюмировали в статье.
В последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес своих союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленных действиях по оказанию поддержки и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к разрешению конфликта на Украине. Помимо этого, он часто вступает в перепалки с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Глава киевского режима ранее начал угрожать ему встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.