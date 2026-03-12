"Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. <…> Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске", — говорится в публикации.

"Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию", — резюмировали в статье.

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.