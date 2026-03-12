Рейтинг@Mail.ru
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 12.03.2026 (обновлено: 17:46 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080256144.html
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским - РИА Новости, 12.03.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Владимир Зеленский все чаще срывается на западных союзников на фоне осложнений в переговорах и сокращающейся поддержки, пишет газета Politico. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:58:00+03:00
2026-03-12T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
виктор орбан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080237427.html
https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080066213.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

Politico: в Киеве зреет разочарование на фоне тупика в переговорах

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский все чаще срывается на западных союзников на фоне осложнений в переговорах и сокращающейся поддержки, пишет газета Politico.
«
"Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. <…> Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Вчера, 15:02
Как уточняется, этот эпизод подчеркивает, что резкая риторика главы киевского режима может выйти Украине боком.
«
"Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию", — резюмировали в статье.
В последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес своих союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленных действиях по оказанию поддержки и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к разрешению конфликта на Украине. Помимо этого, он часто вступает в перепалки с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Глава киевского режима ранее начал угрожать ему встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
11 марта, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала