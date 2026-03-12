"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Politico раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи Украине.
По мнению Зеленского, вопрос о блокировании помощи Киеву должен решаться диалогом между Венгрией и Евросоюзом.
"Так что, я имею в виду, это не его дело, потому что он один из лидеров ЕС в отношении вопросов ЕС", — утверждает он.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день премьер Венгрии прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет в него вступить.
