"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане
15:22 12.03.2026 (обновлено: 17:41 12.03.2026)
"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане
"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане - РИА Новости, 12.03.2026
"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане
Владимир Зеленский в интервью Politico раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи Украине. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
politico
евросоюз
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, politico, евросоюз, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, роберт фицо
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Politico, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Роберт Фицо
"Не его дело". Зеленский по-хамски высказался об Орбане

Зеленский по-хамски высказался об Орбане из-за блокирования помощи Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Politico раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи Украине.
"Он блокирует все для Украины: деньги, оружие и наш путь в ЕС, наш уклад жизни", — сказал он.
По мнению Зеленского, вопрос о блокировании помощи Киеву должен решаться диалогом между Венгрией и Евросоюзом.
"Так что, я имею в виду, это не его дело, потому что он один из лидеров ЕС в отношении вопросов ЕС", — утверждает он.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день премьер Венгрии прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет в него вступить.
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийPoliticoЕвросоюзМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныРоберт Фицо
 
 
