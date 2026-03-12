Рейтинг@Mail.ru
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
15:02 12.03.2026 (обновлено: 23:50 12.03.2026)
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 12.03.2026
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X предупредил о возможной попытке Украины вмешаться в предстоящие выборы в стране. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, украина, венгрия, брюссель, золтан кошкович, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Золтан Кошкович, Виктор Орбан, Петер Сийярто
"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

Кошкович: Киев попытается вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X предупредил о возможной попытке Украины вмешаться в предстоящие выборы в стране.
«
"Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. Но эти усилия потерпят неудачу", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время звонка матери - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Орбан позвонил матери после угроз его семье со стороны Украины
Вчера, 11:52
Кроме того, аналитик призвал готовиться к насильственному вмешательству Украины до выборов и к попытке организации "цветной революции" после поражения оппозиции.
«
"Так же, как мы были готовы к блокаде, мы готовы к тому, что будет дальше. Мы не сдадимся. Зеленский может идти прямиком в ад", — резюмировал Кошкович.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
11 марта, 21:21
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельЗолтан КошковичВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
