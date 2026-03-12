"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

«

"Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. Но эти усилия потерпят неудачу", — написал он.