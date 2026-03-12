"Катись в ад". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X предупредил о возможной попытке Украины вмешаться в предстоящие выборы в стране.
"Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. Но эти усилия потерпят неудачу", — написал он.
Кроме того, аналитик призвал готовиться к насильственному вмешательству Украины до выборов и к попытке организации "цветной революции" после поражения оппозиции.
"Так же, как мы были готовы к блокаде, мы готовы к тому, что будет дальше. Мы не сдадимся. Зеленский может идти прямиком в ад", — резюмировал Кошкович.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.