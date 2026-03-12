Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана тупа и безответственна, заявил эксперт Петер Креко из независимой исследовательской консалтинговой компании Political Capital в Будапеште.

"Комментарий Зеленского был тупым... Комментарий был крайне безответственным", - заявил эксперт изданию Politico

Как отметил Креко, слова Зеленского - "доказательство предполагаемых заявлений, что Украина угрожает Венгрии".

В среду издание Politico сообщало, что Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая Орбану.