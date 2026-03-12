Рейтинг@Mail.ru
Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной - РИА Новости, 12.03.2026
10:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080142807.html
Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной
Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной - РИА Новости, 12.03.2026
Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной
Угроза Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана тупа и безответственна, заявил эксперт Петер Креко из независимой исследовательской... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:02:00+03:00
2026-03-12T10:02:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
виктор орбан
роберт фицо
politico
венгрия
украина
будапешт
в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, роберт фицо, politico, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Politico, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Венгерский эксперт назвал угрозу Зеленского в адрес Орбана безответственной

Креко: угрозы Зеленского в адрес Орбана тупые и безответственные

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана тупа и безответственна, заявил эксперт Петер Креко из независимой исследовательской консалтинговой компании Political Capital в Будапеште.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву
Вчера, 09:57
"Комментарий Зеленского был тупым... Комментарий был крайне безответственным", - заявил эксперт изданию Politico.
Как отметил Креко, слова Зеленского - "доказательство предполагаемых заявлений, что Украина угрожает Венгрии".
В среду издание Politico сообщало, что Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая Орбану.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе и венгерскому премьеру.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:20
 
