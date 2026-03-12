Рейтинг@Mail.ru
В США жестко высказались о происходящем между Зеленским и Будановым* - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 12.03.2026 (обновлено: 02:46 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080097359.html
В США жестко высказались о происходящем между Зеленским и Будановым*
В США жестко высказались о происходящем между Зеленским и Будановым* - РИА Новости, 12.03.2026
В США жестко высказались о происходящем между Зеленским и Будановым*
В условиях начавшейся политической схватки между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым* и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным убийство главы РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:32:00+03:00
2026-03-12T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
европа
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933664281_239:0:2688:1377_1920x0_80_0_0_08dfe4183604923878214ae3449f5d8b.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079623084.html
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933664281_169:0:2830:1996_1920x0_80_0_0_7a4df3fcd669ec59ca6ca8c065393325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, европа, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, скотт риттер, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Европа, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Валерий Залужный
В США жестко высказались о происходящем между Зеленским и Будановым*

Аналитик Риттер: Зеленский, Залужный и Буданов вступили в политическую борьбу

© AP PhotoВладимир Зеленский и Кирилл Буданов*
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В условиях начавшейся политической схватки между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым* и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным убийство главы киевского режима стало невыгодным для России, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Сейчас мы наблюдаем политическую смертельную схватку между Зеленским, Залужным и Будановым*. Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть – в лидера военного времени, обладающего авторитетом, что оправдает все его действия. Поэтому бездействие России – это, пожалуй, лучший вариант, позволить Украине деградировать", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
10 марта, 10:04
По его словам, продолжение пребывания Зеленского во главе Украины неминуемо ведет к деградации киевского режима.
«
"Убийство Зеленского, вызвало бы бурную реакцию в России. Этот человек — собака. Он — преступник. Он нацист. Он совершил ужасные преступления, атакуя российских мирных жителей. Это было бы очень приятно сделать. Но в стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной. <…> В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России", — подытожил Риттер.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Согласно последнему исследованию компании Ipsos, Зеленский уступил в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреЕвропаВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСкотт РиттерВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала