«

"Убийство Зеленского, вызвало бы бурную реакцию в России. Этот человек — собака. Он — преступник. Он нацист. Он совершил ужасные преступления, атакуя российских мирных жителей. Это было бы очень приятно сделать. Но в стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной. <…> В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России", — подытожил Риттер.