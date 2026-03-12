МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В условиях начавшейся политической схватки между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым* и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным убийство главы киевского режима стало невыгодным для России, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Сейчас мы наблюдаем политическую смертельную схватку между Зеленским, Залужным и Будановым*. Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть – в лидера военного времени, обладающего авторитетом, что оправдает все его действия. Поэтому бездействие России – это, пожалуй, лучший вариант, позволить Украине деградировать", — рассказал эксперт.
По его словам, продолжение пребывания Зеленского во главе Украины неминуемо ведет к деградации киевского режима.
«
"Убийство Зеленского, вызвало бы бурную реакцию в России. Этот человек — собака. Он — преступник. Он нацист. Он совершил ужасные преступления, атакуя российских мирных жителей. Это было бы очень приятно сделать. Но в стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной. <…> В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России", — подытожил Риттер.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Согласно последнему исследованию компании Ipsos, Зеленский уступил в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.