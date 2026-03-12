Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zelenskij-2080157311.html
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:56:00+03:00
2026-03-12T10:56:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
politico
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080133694.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, politico, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, ООН
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией

Зеленский заявил, что не считает людьми одобривших воссоединение Крыма с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Я знаю много людей, которые после (воссоединения Крыма с Россией - ред.) 2014 года... У нас было много разговоров, диалогов... Ситуация с... Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди... Они поддержали (воссоединение - ред.)", - сказал Зеленский в интервью изданию Politico.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:20
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинPoliticoООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала