Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Я знаю много людей, которые после (воссоединения Крыма с Россией - ред.) 2014 года... У нас было много разговоров, диалогов... Ситуация с... Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди... Они поддержали (воссоединение - ред.)", - сказал Зеленский в интервью изданию Politico.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".