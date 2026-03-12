Рейтинг@Mail.ru
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zarplata-2080090418.html
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:09:00+03:00
2026-03-12T01:09:00+03:00
россия
бкс мир инвестиций
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260310/zarplata-2079583576.html
https://ria.ru/20260309/zarplata-2079463650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бкс мир инвестиций, общество
Россия, БКС Мир инвестиций, Общество
Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата в России в 2025 году достигла 100,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей
10 марта, 00:29
"Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата (когда у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже) в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
9 марта, 06:27
 
РоссияБКС Мир инвестицийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала