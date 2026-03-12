Средняя зарплата в России превысила сто тысяч рублей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.

Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее.

"Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.