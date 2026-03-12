Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zaporozhe-2080170264.html
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по частным домам в поселке Камыш-Заря Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:34:00+03:00
2026-03-12T11:34:00+03:00
в мире
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080110067.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по частным домам в поселке Камыш-Заря Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Куйбышевском муниципальном округе, в поселке городского типа Камыш-Заря противник нанёс удар по частному жилому сектору. Шесть домовладений получили существенные разрушения: повреждены крыши, окна, дверные проемы, выбиты стёкла. Информации о пострадавших не поступало", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, комиссия оценит нанесенный ущерб, оказание помощи находится на его личном контроле.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Операторы БПЛА скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области
Вчера, 05:11
 
В миреЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала