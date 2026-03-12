https://ria.ru/20260312/zaporozhe-2080170264.html
ВСУ нанесли удар по частным домам в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по частным домам в поселке Камыш-Заря Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:34:00+03:00
в мире
запорожская область
евгений балицкий
