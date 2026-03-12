Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 12.03.2026 (обновлено: 13:20 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zapad-2080205983.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:16:00+03:00
2026-03-12T13:20:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662510_0:77:2978:1752_1920x0_80_0_0_b374a2b59ec30b1d6bb86d7570faa0eb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662510_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_748df2eba2b45876578f2bea0447aad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада"

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Самборовка, Смородьковка, Великая Шапковка, Грушевка, Паламаревка в Харьковской области, Красный Лиман, Лозовое и Крымки в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала