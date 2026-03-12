https://ria.ru/20260312/zapad-2080205983.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия "Запада" за сутки