06:46 12.03.2026
На Западе признались в серьезнейшей нехватке боеприпасов
На Западе признались в серьезнейшей нехватке боеприпасов
в мире, россия, европа, нато, владимир путин, украина
В мире, Россия, Европа, НАТО, Владимир Путин, Украина
На Западе признались в серьезнейшей нехватке боеприпасов

Глава Rheinmetall Паппергер признался в дефиците боеприпасов в Европе

© Angela MichelettoЗенитное орудие Rheinmetall
Зенитное орудие Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Angela Micheletto
Зенитное орудие Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европа оказалась в серьезном кризисе боеприпасов — там практически нет стран, обладающих приемлемыми запасами оружия, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«
"Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — признался функционер.
Глава предприятия также отметил недостаток бронетехники.
«
"Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — добавил он.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Как отмечал глава государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреРоссияЕвропаНАТОВладимир ПутинУкраина
 
 
