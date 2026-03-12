Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. События на Украине говорят о том, что страны Запада хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.