Рейтинг@Mail.ru
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zapad-2080096534.html
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат - РИА Новости, 12.03.2026
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат
События на Украине говорят о том, что страны Запада хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:24:00+03:00
2026-03-12T02:24:00+03:00
в мире
украина
россия
вена
юлия жданова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026262352_0:831:1536:1695_1920x0_80_0_0_2a11871c6e5236cd5d4314d64c304c25.jpg
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
украина
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026262352_0:597:1536:1749_1920x0_80_0_0_357c94e9c7124e8a564eab73786c6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вена, юлия жданова, обсе
В мире, Украина, Россия, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат

Жданова: Запад хотел бы установить право сильного и диктовать свою волю

© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениямиЮлия Жданова
Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями
Юлия Жданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. События на Украине говорят о том, что страны Запада хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Происходящие сейчас на Украине и за ее пределами события свидетельствуют о том, что страны Запада хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю", - сказала она в среду на 1130-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Однако, по ее словам, с Россией это не пройдет и, "безусловно, грозит обострением международной обстановки, хаотизацией, вплоть до новых и масштабных военных конфликтов".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
 
В миреУкраинаРоссияВенаЮлия ЖдановаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала