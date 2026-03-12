https://ria.ru/20260312/zapad-2080096534.html
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат - РИА Новости, 12.03.2026
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат
События на Украине говорят о том, что страны Запада хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 12.03.2026
Запад хотел бы установить право сильного, заявила дипломат
Жданова: Запад хотел бы установить право сильного и диктовать свою волю