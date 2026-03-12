Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zamglavy-2080344324.html
Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Москва подтвердила свою позицию в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:12:00+03:00
2026-03-12T21:12:00+03:00
в мире
россия
израиль
москва
андрей руденко
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814663444_0:57:1340:812_1920x0_80_0_0_e770f4031269c5b98254dd67ff806d83.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080336761.html
россия
израиль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814663444_151:0:1338:890_1920x0_80_0_0_b841707352be9b003c691a461056bd11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, москва, андрей руденко, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Москва, Андрей Руденко, Военная операция США и Израиля против Ирана
Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Москва подтвердила свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы стороны подробно обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке на фоне начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана. С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу скорейшей деэскалации конфликта, решения имеющихся и возникающих вопросов политико-дипломатическими методами, обозначена готовность содействовать поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
Вчера, 20:20
 
В миреРоссияИзраильМоскваАндрей РуденкоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала