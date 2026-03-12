Захарова прокомментировала найденный ЕС вариант кредита Киеву

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя найденный ЕС вариант кредита Киеву в обход Венгрии и Словакии, заявила РИА Новости, что условия лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков в ЕС.