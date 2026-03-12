Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала найденный ЕС вариант кредита Киеву
20:25 12.03.2026 (обновлено: 20:34 12.03.2026)
Захарова прокомментировала найденный ЕС вариант кредита Киеву
Захарова прокомментировала найденный ЕС вариант кредита Киеву
Захарова прокомментировала найденный ЕС вариант кредита Киеву

Захарова: кредит Киеву в обход Венгрии отразится на налогоплательщиках в ЕС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя найденный ЕС вариант кредита Киеву в обход Венгрии и Словакии, заявила РИА Новости, что условия лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков в ЕС.
"При этом очевидно, что условия по таким займам будут еще менее комфортными как для Киева, так и для еэсовцев и лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков", - сказала она.
Захарова заметила, что "согласно сообщениям в западных СМИ, на фоне отсутствия прогресса в выделении Киеву общееэсовского кредита обсуждается вариант предоставления помощи Украине заинтересованными государствами-членами ЕС по двусторонней линии". По ее словам, "ничего нового в этом нет".
"Это предложение председатель Еврокомиссии Урсула фондер Ляйен уже выдвигала в качестве одного из возможных вариантов еще в ноябре 2025 года", - напомнила Захарова.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
Вчера, 15:34
 
