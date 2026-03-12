Рейтинг@Mail.ru
Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zakharova-2080266877.html
Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова
Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова
Доклад комиссии США по свободе вероисповедания в мире полностью игнорирует преследование канонической Украинской православной церкви киевским режимом, но... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:34:00+03:00
2026-03-12T16:34:00+03:00
в мире
россия
сша
мария захарова
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_36cf5bdf93cb610a094e8d6a22ea7526.jpg
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080237838.html
https://ria.ru/20260312/udary-2080225404.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_31f60c4925486c88e3354549c144f8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мария захарова, украинская православная церковь
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Украинская православная церковь
Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова

Захарова: США игнорируют гонения Украины на УПЦ, но выдвигают претензии России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Доклад комиссии США по свободе вероисповедания в мире полностью игнорирует преследование канонической Украинской православной церкви киевским режимом, но повторяет старые претензии в адрес России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Критике шаблонно подвергается запрет в нашей стране секты "Свидетелей Иеговы"*, других экстремистских структур наподобие "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, а также содержатся инсинуации в отношении целей и характера специальной военной операции. Оно тоже туда попало, в доклад комиссии по свободе вероисповедания. При этом в докладе, претендующем якобы на объективность, полностью обходят вниманием вопиющие гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь", - сказала она на брифинге для СМИ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова: ужесточение духовной независимости на Украине дало фору фантастам
Вчера, 15:05
Дипломат отметила, что оценки в докладе комиссии предсказуемые, а принцип деления стран на хорошие и плохие прост – это зависит от проведения или не проведения независимой от Вашингтона политики.
"Круг штрафников, а также набор типовых претензий к ним можно предугадать заранее, что так называемый доклад и подтверждает", - добавил Захарова.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам
Вчера, 14:16
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала