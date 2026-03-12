Доклад комиссии США игнорирует гонения Киева на УПЦ, заявила Захарова

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Доклад комиссии США по свободе вероисповедания в мире полностью игнорирует преследование канонической Украинской православной церкви киевским режимом, но повторяет старые претензии в адрес России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Критике шаблонно подвергается запрет в нашей стране секты "Свидетелей Иеговы"*, других экстремистских структур наподобие "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, а также содержатся инсинуации в отношении целей и характера специальной военной операции. Оно тоже туда попало, в доклад комиссии по свободе вероисповедания. При этом в докладе, претендующем якобы на объективность, полностью обходят вниманием вопиющие гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь", - сказала она на брифинге для СМИ.
Дипломат отметила, что оценки в докладе комиссии предсказуемые, а принцип деления стран на хорошие и плохие прост – это зависит от проведения или не проведения независимой от Вашингтона политики.
"Круг штрафников, а также набор типовых претензий к ним можно предугадать заранее, что так называемый доклад и подтверждает", - добавил Захарова.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* Запрещенная в России экстремистская организация