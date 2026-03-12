Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем - РИА Новости, 12.03.2026
15:30 12.03.2026
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем
Заявления МИД Молдавии о практиках "запугивания" граждан республики в России и искусственном затруднении въезда и выезда в РФ - это бездоказательное вранье,... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
майя санду
россия
молдавия
кишинев
в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Майя Санду
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем

Захарова: заявления Кишинева о запугивании молдаван в РФ – это вранье

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заявления МИД Молдавии о практиках "запугивания" граждан республики в России и искусственном затруднении въезда и выезда в РФ - это бездоказательное вранье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, в начале марта МИД Молдавии опубликовал так называемое предупреждение для граждан страны, где содержится информация о якобы практике запугивания и задержания граждан Молдавии при въезде в Россию и при выезде из нее.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
11 марта, 22:18
"Врут! Это власти Молдавии задерживают своих собственных граждан, (арестованная под надуманным предлогом глава Гагаузии Евгения – ред.) Гуцул вам пример, и не надо придумывать несуществующих угроз", - сказала Захарова в ходе брифинга.
При этом она отметила, что МИД Молдавии не привел никаких доказательств, подкрепляющих свои заявления. В то же время именно режим президента Молдавии Майи Санду не выпускает граждан из страны и чинит препоны при въезде обратно, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"В отличие от официального Кишинева, мы готовы привести действительно факты, и много их приведем", - заключила Захарова.
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Правительство Молдавии одобрило проекты денонсации Устава СНГ
11 марта, 11:58
 
В миреРоссияМолдавияКишиневМария ЗахароваМайя Санду
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
