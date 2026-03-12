Рейтинг@Mail.ru
Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zakharova-2080235996.html
Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова
Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2026
Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова
Киевский режим "бесит" развитие Крыма в составе РФ, так как сами они не уделяли развитию региона должного внимания, не вкладывали в него ни финансы, ни душу,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:53:00+03:00
2026-03-12T14:53:00+03:00
россия
республика крым
киев
владимир путин
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3382a3656d257067abd8e54cff5ba06.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskij-2080157311.html
россия
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_d04db5d54da4411c002d5e8b93c9243a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, киев, владимир путин, мария захарова, оон
Россия, Республика Крым, Киев, Владимир Путин, Мария Захарова, ООН
Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова

Захарова: Киев бесит развитие Крыма в составе России, ведь они его не развивали

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим "бесит" развитие Крыма в составе РФ, так как сами они не уделяли развитию региона должного внимания, не вкладывали в него ни финансы, ни душу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы знаем, почему их это (развитие Крыма в составе РФ - ред.) так бесит. Потому что они - я имею в виду киевский режим и тех, кто за ним стоял, - не вкладывали ни финансы, ни душу в это действительно уникальное место. Развивали - если вообще можно употребить это слово - регион по остаточному принципу, стравливали, сталкивали людей", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат уточнила, что киевский режим и его кураторы делали все, чтобы оторвать коренных жителей полуострова от общего культурного пространства с Россией, от их родственников.
"Как только поняли, что неминуемо произойдет это самое воссоединение - начали отправлять так называемые "поезда дружбы" с молодчиками, вооруженными до зубов, для того, чтобы совершать ритуальные убийства", - указала Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Вчера, 10:56
 
РоссияРеспублика КрымКиевВладимир ПутинМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала