Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим "бесит" развитие Крыма в составе РФ, так как сами они не уделяли развитию региона должного внимания, не вкладывали в него ни финансы, ни душу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы знаем, почему их это (развитие Крыма в составе РФ - ред.) так бесит. Потому что они - я имею в виду киевский режим и тех, кто за ним стоял, - не вкладывали ни финансы, ни душу в это действительно уникальное место. Развивали - если вообще можно употребить это слово - регион по остаточному принципу, стравливали, сталкивали людей", - сказала Захарова на брифинге

Дипломат уточнила, что киевский режим и его кураторы делали все, чтобы оторвать коренных жителей полуострова от общего культурного пространства с Россией, от их родственников.

"Как только поняли, что неминуемо произойдет это самое воссоединение - начали отправлять так называемые "поезда дружбы" с молодчиками, вооруженными до зубов, для того, чтобы совершать ритуальные убийства", - указала Захарова.