Киев бесит развитие Крыма в составе России, заявила Захарова
Россия, Республика Крым, Киев, Владимир Путин, Мария Захарова, ООН
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим "бесит" развитие Крыма в составе РФ, так как сами они не уделяли развитию региона должного внимания, не вкладывали в него ни финансы, ни душу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы знаем, почему их это (развитие Крыма
в составе РФ
- ред.) так бесит. Потому что они - я имею в виду киевский режим и тех, кто за ним стоял, - не вкладывали ни финансы, ни душу в это действительно уникальное место. Развивали - если вообще можно употребить это слово - регион по остаточному принципу, стравливали, сталкивали людей", - сказала Захарова
на брифинге
.
Дипломат уточнила, что киевский режим и его кураторы делали все, чтобы оторвать коренных жителей полуострова от общего культурного пространства с Россией, от их родственников.
"Как только поняли, что неминуемо произойдет это самое воссоединение - начали отправлять так называемые "поезда дружбы" с молодчиками, вооруженными до зубов, для того, чтобы совершать ритуальные убийства", - указала Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".