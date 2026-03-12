Захарова пошутила после слов о выгоде России от конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что президент Евросовета Антониу Кошта и другие западные политики, которые говорят о якобы выгоде России от конфликта на Ближнем Востоке, похоже, цитируют песню Shaman "Я русский", но совершенно в другом ключе.

"Когда Кошта и другие западноевропейские деятели говорят о том, что Россия якобы является главным выгодополучателем, чуть ли не бенефициаром трагических событий на Ближнем Востоке, такое впечатление, что они действительно цитируют песню, но совершенно не в том ключе. Помните эти строки? "Я русский, и мне повезло", - сказала Захарова на брифинге.