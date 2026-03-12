Рейтинг@Mail.ru
20:18 12.03.2026
В Ярославле прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на людей
В Ярославле прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на людей
Прокуратура начала проверку после того, как снежная "лавина" сошла на людей с крыши здания в центре Ярославля, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
ярославль
кировский район
ярославская область
ярославль
кировский район
ярославская область
1920
1920
true
происшествия, ярославль, кировский район, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Кировский район, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как снежная "лавина" сошла на людей с крыши здания в центре Ярославля, сообщает надзорное ведомство.
Согласно опубликованному прокуратурой в Telegram-канале видео с камер видеонаблюдения, установленных в центре Ярославля, снег сошел лавиной с крыши здания прямо на идущих по тротуару людей. Девушка упала прямо на проезжую часть, ее накрыло снегом.
"Прокуратура Кировского района города Ярославля по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи со сходом снега с крыши административного здания по улице Свободы. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании зданий и сооружений в зимне-весенний период", - говорится в сообщении.
В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что девушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.
Один из участников массовой драки в ТЦ в Ярославле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ
