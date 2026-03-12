В Ярославле прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на людей

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как снежная "лавина" сошла на людей с крыши здания в центре Ярославля, сообщает надзорное ведомство.
Согласно опубликованному прокуратурой в Telegram-канале видео с камер видеонаблюдения, установленных в центре Ярославля, снег сошел лавиной с крыши здания прямо на идущих по тротуару людей. Девушка упала прямо на проезжую часть, ее накрыло снегом.
"Прокуратура Кировского района города Ярославля по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи со сходом снега с крыши административного здания по улице Свободы. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании зданий и сооружений в зимне-весенний период", - говорится в сообщении.
В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что девушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.