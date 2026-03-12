В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Суд заключил под стражу еще троих обвиняемых в участии в массовой драке в торговом центре в Ярославле, сообщили в Ярославском областном суде и региональной прокуратуре.

Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. Двое участников драки в возрасте 14 и 17 лет, по данным прокуратуры, ранее были заключены под стражу.