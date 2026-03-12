Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ - РИА Новости, 12.03.2026
14:25 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/yaroslavl-2080229109.html
В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ
В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ - РИА Новости, 12.03.2026
В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ
Суд заключил под стражу еще троих обвиняемых в участии в массовой драке в торговом центре в Ярославле, сообщили в Ярославском областном суде и региональной... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:25:00+03:00
2026-03-12T14:25:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642735_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_0f37c1dafe2db49fa811a701439fd39e.jpg
https://ria.ru/20260311/elektrichka-2080070125.html
https://ria.ru/20260310/draka-2079658120.html
ярославль
ярославская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, ярославль, ярославская область, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Ярославский областной суд
В Ярославле арестовали еще троих обвиняемых в драке в ТЦ

Суд заключил под стражу еще троих обвиняемых по делу о драке в ТЦ в Ярославле

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Суд заключил под стражу еще троих обвиняемых в участии в массовой драке в торговом центре в Ярославле, сообщили в Ярославском областном суде и региональной прокуратуре.
"Кировский районный суд Ярославля 12 марта 2026 года рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трёх обвиняемых, 2001, 2009 и 2010 годов рождения, в совершении хулиганства в торговом центре "Аура" в городе Ярославле. Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщила пресс-служба суда.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
11 марта, 21:55
В прокуратуре Ярославской области уточнили, что арестованные – местные жители.
Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. Двое участников драки в возрасте 14 и 17 лет, по данным прокуратуры, ранее были заключены под стражу.
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Девочка-подросток пострадала при массовой драке в ТЦ в Ярославле
10 марта, 12:01
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьЯрославский областной суд
 
 
