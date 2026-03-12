Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, которого президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России за 68 дней, проведённых в одиночку на позиции под ударами ВСУ, считает, что любой на его месте поступил бы так же.
Он уточнил, что по нему на позиции "работали снаряды" противника, кроме того, штурмовая группа ВСУ пыталась взять пункт, на котором он находился. Помимо этого, украинские войска наносили по нему удары fpv-дронами
"В этот момент я был на связи со своим командованием, они поддерживали меня огнём артиллерии. Я также докладывал, где находится противник, по ним работали наши. Они работали артиллерией, fpv-дронами", - рассказал Герой России.
Боец добавил, что когда "добрался" и у него появилась связь, связался со своими, чему "ужас, как обрадовался". Ярашев признался, что сейчас думает о семье и о командовании, скучает по своим боевым товарищам.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.