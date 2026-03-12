Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, которого президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России за 68 дней, проведённых в одиночку на позиции под ударами ВСУ, считает, что любой на его месте поступил бы так же.

Боец добавил, что когда "добрался" и у него появилась связь, связался со своими, чему "ужас, как обрадовался". Ярашев признался, что сейчас думает о семье и о командовании, скучает по своим боевым товарищам.