Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг - РИА Новости, 12.03.2026
15:47 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/yarashev-2080252291.html
Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг
Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг - РИА Новости, 12.03.2026
Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг
Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, которого президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России за 68 дней, проведённых в одиночку на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:47:00+03:00
2026-03-12T15:47:00+03:00
россия
донецкая народная республика
сергей ярашев (герой россии)
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_447:207:1000:518_1920x0_80_0_0_c5e4d95578fbdb3a328c56c9e178253e.jpg
https://ria.ru/20260312/geroj-2080150130.html
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079990583.html
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, сергей ярашев (герой россии), владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России), Владимир Путин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Общество
Герой России Ярашев прокомментировал свой подвиг

Герой России Ярашев: каждый на моем месте поступил бы так же

© Фото : RT на русскомСергей Ярашев
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, которого президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России за 68 дней, проведённых в одиночку на позиции под ударами ВСУ, считает, что любой на его месте поступил бы так же.
"Каждый, кто на моём месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть… задача, которую надо выполнять" , - сказал Ярашев в эфире ИС "Вести".
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды
Вчера, 10:31
Он уточнил, что по нему на позиции "работали снаряды" противника, кроме того, штурмовая группа ВСУ пыталась взять пункт, на котором он находился. Помимо этого, украинские войска наносили по нему удары fpv-дронами
"В этот момент я был на связи со своим командованием, они поддерживали меня огнём артиллерии. Я также докладывал, где находится противник, по ним работали наши. Они работали артиллерией, fpv-дронами", - рассказал Герой России.
Боец добавил, что когда "добрался" и у него появилась связь, связался со своими, чему "ужас, как обрадовался". Ярашев признался, что сейчас думает о семье и о командовании, скучает по своим боевым товарищам.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
11 марта, 15:48
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
