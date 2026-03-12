https://ria.ru/20260312/yarashev-2080173436.html
Мать Героя России Ярашева рассказала о намерении сына вернуться на СВО
Мать Героя России Ярашева рассказала о намерении сына вернуться на СВО - РИА Новости, 12.03.2026
Мать Героя России Ярашева рассказала о намерении сына вернуться на СВО
Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале и отпуска планирует вернуться в свою часть в зоне СВО и служить оператором БПЛА, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:46:00+03:00
2026-03-12T11:46:00+03:00
2026-03-12T12:24:00+03:00
россия
донецкая народная республика
сергей ярашев (герой россии)
владимир путин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_447:207:1000:518_1920x0_80_0_0_c5e4d95578fbdb3a328c56c9e178253e.jpg
https://ria.ru/20260312/geroj-2080150130.html
https://ria.ru/20260312/rossija-2080132983.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_490:174:1000:556_1920x0_80_0_0_ce7a4e9778e070aad1189e61b6b7a730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сергей ярашев (герой россии), владимир путин, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России), Владимир Путин, Денис Пушилин
Мать Героя России Ярашева рассказала о намерении сына вернуться на СВО
Мать Героя России Ярашева: он намерен вернуться на СВО оператором БПЛА