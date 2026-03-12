Мать Героя России Ярашева рассказала о намерении сына вернуться на СВО

САМАРА, 11 мар — РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале и отпуска планирует вернуться в свою часть в зоне СВО и служить оператором БПЛА, сообщила РИА Новости его мать Татьяна Ярашева.

По словам Ярашевой, ее сын после лечения планирует приехать в Самару, чтобы навестить родных.