МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Канадский адвокат-трансвестит* Артур Олсон вступил в украинский "Интернациональный легион территориальной обороны", сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Гражданин Канады Артур Олсон. Юрист из города Калгари , провинция Альберта , работал в семейной фирме. Решил завербоваться в ряды "Интернационального легиона" ВСУ . Он имеет опыт армейской службы и сейчас может проходить подготовку в тыловом районе на Украине . Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он – трансвестит* или трансгендер*, неясно, но у него выпирает женская грудь", - сообщил собеседник агентства.

На видео в соцсетях Олсон заявил, что давно искал возможность "сражаться с русскими", а объявление о наборе в ВСУ он нашел в одной из крупных газет Канады.

ДНР. Кроме того, на видео Олсон утверждал, что направляется в 48-й отдельный инженерно-технический батальон ВСУ. Однако, как выяснило РИА Новости, открытых данных о таком подразделении нет. Возможно, наемник перепутал названный батальон с инженерной бригадой ВСУ. Однако есть 48-й отдельный штурмовой батальон в 123-й бригаде теробороны ВСУ. В начале этого года данное подразделение было переброшено под Красноармейск

В феврале в ВСУ сообщали, что иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.