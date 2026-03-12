https://ria.ru/20260312/vsu-2080356814.html
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Канадский адвокат-трансвестит* Артур Олсон вступил в украинский "Интернациональный легион территориальной обороны", сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Гражданин Канады
Артур Олсон. Юрист из города Калгари
, провинция Альберта
, работал в семейной фирме. Решил завербоваться в ряды "Интернационального легиона" ВСУ
. Он имеет опыт армейской службы и сейчас может проходить подготовку в тыловом районе на Украине
. Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он – трансвестит* или трансгендер*, неясно, но у него выпирает женская грудь", - сообщил собеседник агентства.
На видео в соцсетях Олсон заявил, что давно искал возможность "сражаться с русскими", а объявление о наборе в ВСУ он нашел в одной из крупных газет Канады.
Кроме того, на видео Олсон утверждал, что направляется в 48-й отдельный инженерно-технический батальон ВСУ. Однако, как выяснило РИА Новости, открытых данных о таком подразделении нет. Возможно, наемник перепутал названный батальон с инженерной бригадой ВСУ. Однако есть 48-й отдельный штурмовой батальон в 123-й бригаде теробороны ВСУ. В начале этого года данное подразделение было переброшено под Красноармейск
в ДНР
.
В феврале в ВСУ сообщали, что иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев
использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ