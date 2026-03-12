Рейтинг@Mail.ru
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 12.03.2026
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики - РИА Новости, 12.03.2026
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики
Канадский адвокат-трансвестит* Артур Олсон вступил в украинский "Интернациональный легион территориальной обороны", сейчас он может проходить подготовку на... РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
канада
украина
россия
вооруженные силы украины
Трансвестит*-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ, сообщили силовики

РИА Новости: трансвестит-русофоб из Канады вступил в легион ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Канадский адвокат-трансвестит* Артур Олсон вступил в украинский "Интернациональный легион территориальной обороны", сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Гражданин Канады Артур Олсон. Юрист из города Калгари, провинция Альберта, работал в семейной фирме. Решил завербоваться в ряды "Интернационального легиона" ВСУ. Он имеет опыт армейской службы и сейчас может проходить подготовку в тыловом районе на Украине. Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он – трансвестит* или трансгендер*, неясно, но у него выпирает женская грудь", - сообщил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
Вчера, 19:12
На видео в соцсетях Олсон заявил, что давно искал возможность "сражаться с русскими", а объявление о наборе в ВСУ он нашел в одной из крупных газет Канады.
Кроме того, на видео Олсон утверждал, что направляется в 48-й отдельный инженерно-технический батальон ВСУ. Однако, как выяснило РИА Новости, открытых данных о таком подразделении нет. Возможно, наемник перепутал названный батальон с инженерной бригадой ВСУ. Однако есть 48-й отдельный штурмовой батальон в 123-й бригаде теробороны ВСУ. В начале этого года данное подразделение было переброшено под Красноармейск в ДНР.
В феврале в ВСУ сообщали, что иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Борются за жизнь". Произошедшее в Одессе шокировало журналиста
Вчера, 17:02
 
