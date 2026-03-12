Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 12.03.2026 (обновлено: 19:54 12.03.2026)
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ
Шестнадцатилетняя девушка пострадала в результате взрыва дрона ВСУ в селе Ивановская Лисица Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области 16-летняя девушка пострадала при атаке дрона ВСУ

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка пострадала в результате взрыва дрона ВСУ в селе Ивановская Лисица Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам нашей области. Ранена 16-летняя девушка. В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица в результате детонации дрона пострадавшая получила минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей ног, а также открытый перелом голени. Бригада СМП доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Также, по данным губернатора, в результате атак беспилотников в Грайворонском, Белгородском, Валуйском, Шебекинском и Краснояружском округах повреждены крыши, окна, фасады и заборы частных домов, а также двух административных зданий, коммерческого объекта и транспортных средств. В частности, пострадали населённые пункты Грайворон, Головчино, Глотово, Гора-Подол, Красный Октябрь, Октябрьский, Кукуевка, Долгое, Шебекино и Илёк-Пеньковка.
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
 
 
