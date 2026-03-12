МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. "Серые" группы наемников без статуса прибывают в Харьковскую область, боевики юридически не зачислены в штат бригад ВСУ после упразднения Киевом "иностранных легионов", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Харьковскую область продолжается переброска иностранных наемников, но теперь - вне правовых норм. После расформирования "иностранных легионов" значительная часть этих боевиков так и не была официально зачислена в штат бригад ВСУ ", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, де-юре наемники не существуют: не получают денежного довольствия, их нельзя легально отправить на боевые задачи.

"Среди боевиков много новобранцев и тех, чей боевой опыт составляет не более полугода. Несколько таких "серых" групп были доставлены в село Гусинка", - рассказал собеседник агентства.