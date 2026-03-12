https://ria.ru/20260312/vsu-2080312376.html
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса - РИА Новости, 12.03.2026
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
"Серые" группы наемников без статуса прибывают в Харьковскую область, боевики юридически не зачислены в штат бригад ВСУ после упразднения Киевом "иностранных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:12:00+03:00
2026-03-12T19:12:00+03:00
2026-03-12T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080300072.html
https://ria.ru/20260312/udar-2080286733.html
харьковская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
РИА Новости: в Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. "Серые" группы наемников без статуса прибывают в Харьковскую область, боевики юридически не зачислены в штат бригад ВСУ после упразднения Киевом "иностранных легионов", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковскую область
продолжается переброска иностранных наемников, но теперь - вне правовых норм. После расформирования "иностранных легионов" значительная часть этих боевиков так и не была официально зачислена в штат бригад ВСУ
", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, де-юре наемники не существуют: не получают денежного довольствия, их нельзя легально отправить на боевые задачи.
"Среди боевиков много новобранцев и тех, чей боевой опыт составляет не более полугода. Несколько таких "серых" групп были доставлены в село Гусинка", - рассказал собеседник агентства.
В феврале в ВСУ сообщали, что иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине
, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск.