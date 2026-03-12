Рейтинг@Mail.ru
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса - РИА Новости, 12.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 12.03.2026
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
киев
вооруженные силы украины
харьковская область, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. "Серые" группы наемников без статуса прибывают в Харьковскую область, боевики юридически не зачислены в штат бригад ВСУ после упразднения Киевом "иностранных легионов", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковскую область продолжается переброска иностранных наемников, но теперь - вне правовых норм. После расформирования "иностранных легионов" значительная часть этих боевиков так и не была официально зачислена в штат бригад ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, де-юре наемники не существуют: не получают денежного довольствия, их нельзя легально отправить на боевые задачи.
"Среди боевиков много новобранцев и тех, чей боевой опыт составляет не более полугода. Несколько таких "серых" групп были доставлены в село Гусинка", - рассказал собеседник агентства.
В феврале в ВСУ сообщали, что иностранные наемники, вступившие в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, переведены в состав штурмовых подразделений сухопутных войск.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
