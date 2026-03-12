Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
17:44 12.03.2026
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
Первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева прошла
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ

© Фото : Анна СкороходУчастники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева прошла в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве состоялась акция с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ О.Ширяева. На мероприятии были сотни родственников пропавших без вести солдат штурмового полка", – сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что к акции также присоединились украинские националисты, которые пытаются помешать Ширяеву занять должность командующего штурмовых войск ВСУ и развитию его политической карьеры.
"Важно отметить, что это фактически первая акция, направленная против конкретного командира ВСУ", – подчеркнул собеседник агентства.
СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта
