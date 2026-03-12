Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве. Архивное фото

Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве

© Фото : Анна Скороход Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве

В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева прошла в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Киеве состоялась акция с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ О.Ширяева. На мероприятии были сотни родственников пропавших без вести солдат штурмового полка", – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что к акции также присоединились украинские националисты, которые пытаются помешать Ширяеву занять должность командующего штурмовых войск ВСУ и развитию его политической карьеры.