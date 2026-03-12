https://ria.ru/20260312/vsu-2080285706.html
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
Первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева прошла РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:44:00+03:00
2026-03-12T17:44:00+03:00
2026-03-12T17:44:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
киев
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079056153_97:0:1276:884_1920x0_80_0_0_9d8607dc5af5e1717a27f5d995a60a6a.jpg
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве прошла акция протеста с требованием отставки командира ВСУ
РИА Новости: в Киеве прошла массовая акция протеста против командира ВСУ Ширяева
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Первая массовая акция протеста с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева прошла в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Киеве
состоялась акция с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ
О.Ширяева. На мероприятии были сотни родственников пропавших без вести солдат штурмового полка", – сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что к акции также присоединились украинские националисты, которые пытаются помешать Ширяеву занять должность командующего штурмовых войск ВСУ и развитию его политической карьеры.
"Важно отметить, что это фактически первая акция, направленная против конкретного командира ВСУ", – подчеркнул собеседник агентства.