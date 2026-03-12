Рейтинг@Mail.ru
17:14 12.03.2026
В ВСУ заявили, что не могут перехватить все БПЛА из-за большой территории
Украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны, пожаловался заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. РИА Новости, 12.03.2026
Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны, пожаловался заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
"Вы не можете расставить количество экипажей, (анти -ред.) дронщиков в большом количестве, везде, равномерно по всей стране. У нас слишком большая территория... какие бы ребята хорошие ни были, они все равно не справятся с этой задачей, все равно какая-то часть, половина, пролетит", - заявил Елизаров в интервью украинскому YouTube-каналу ProUA.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве.
