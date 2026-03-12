https://ria.ru/20260312/vsu-2080278363.html
В ВСУ заявили, что не могут перехватить все БПЛА из-за большой территории
В ВСУ заявили, что не могут перехватить все БПЛА из-за большой территории - РИА Новости, 12.03.2026
В ВСУ заявили, что не могут перехватить все БПЛА из-за большой территории
Украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны, пожаловался заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:14:00+03:00
2026-03-12T17:14:00+03:00
2026-03-12T17:14:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260312/mendel-2080257786.html
сша
ближний восток
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Ближний Восток, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что не могут перехватить все БПЛА из-за большой территории
Елизаров: Украина не может перехватить все БПЛА из-за больших размеров страны