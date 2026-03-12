ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области в основном используют вооружение и беспилотники стран НАТО, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".
"Противник в основном использует (здесь) натовское оружие. Натовские БПЛА. Типа летающее крыло. Все это в основном натовское… Да, да, да. Натовского больше (становится)", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам-360" группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".
Правый берег Днепра в Херсонской области вместе с городом Херсон в настоящее время находится под оккупацией вооруженных формирований киевского режима. По сообщениям разведки и подполья, на правом берегу Днепра в Херсонской области часто замечаются различные виды вооружений, поставляемые киевскому режиму из стран-членов блока НАТО. Бойцы группировки "Днепр" при обнаружении уничтожают на правом берегу Днепра гаубицы М777 американского производства, а также САУ, бронеавтомобили и бронетраспортеры иностранного производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18