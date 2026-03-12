Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/vsu-2080117945.html
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО
Подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области в основном используют вооружение и беспилотники стран НАТО, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:25:00+03:00
2026-03-12T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
херсон
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070937195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649508157db989855f728bde5bf1a42a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070937195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14ce2e88678555be41a56fc3f79341c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (река), херсонская область , херсон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Херсон, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО

РИА Новости: ВСУ в Херсонской области используют натовское оружие

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области в основном используют вооружение и беспилотники стран НАТО, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".
"Противник в основном использует (здесь) натовское оружие. Натовские БПЛА. Типа летающее крыло. Все это в основном натовское… Да, да, да. Натовского больше (становится)", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам-360" группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".
Правый берег Днепра в Херсонской области вместе с городом Херсон в настоящее время находится под оккупацией вооруженных формирований киевского режима. По сообщениям разведки и подполья, на правом берегу Днепра в Херсонской области часто замечаются различные виды вооружений, поставляемые киевскому режиму из стран-членов блока НАТО. Бойцы группировки "Днепр" при обнаружении уничтожают на правом берегу Днепра гаубицы М777 американского производства, а также САУ, бронеавтомобили и бронетраспортеры иностранного производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)Херсонская областьХерсонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала