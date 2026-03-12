ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО

ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области в основном используют вооружение и беспилотники стран НАТО, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".

"Противник в основном использует (здесь) натовское оружие. Натовские БПЛА. Типа летающее крыло. Все это в основном натовское… Да, да, да. Натовского больше (становится)", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам-360" группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг".