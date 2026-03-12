Рейтинг@Mail.ru
Командование 159-й бригады ВСУ скрывает причину гибели солдата
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 12.03.2026
Командование 159-й бригады ВСУ скрывает причину гибели солдата
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
2026
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Командование 159-й бригады ВСУ скрывает причину гибели солдата

РИА Новости: мать солдата ВСУ обвинила командиров в сокрытии причины гибели сына

Кладбище украинских военных в Харькове
Кладбище украинских военных в Харькове
© Getty Images / Chris McGrath
Кладбище украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мать одного из военнослужащих ВСУ обвинила командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сокрытии обстоятельств гибели её сына, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, что инцидент произошёл ещё в январе в населённом пункте Белый Колодезь. Один из военнослужащих бригады в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по сослуживцам.
"Сегодня женщина обвиняет командование 159-й бригады в фальсификации судебно-медицинской экспертизы, а также преднамеренном убийстве сына, у которого пулевое ранение в области сердца появилось уже после инцидента в Белом Колодезе", — сообщил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
