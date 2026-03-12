Командование 159-й бригады ВСУ скрывает причину гибели солдата

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мать одного из военнослужащих ВСУ обвинила командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сокрытии обстоятельств гибели её сына, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, что инцидент произошёл ещё в январе в населённом пункте Белый Колодезь. Один из военнослужащих бригады в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по сослуживцам.