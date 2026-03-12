Более 40 солдат ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 40 боевиков 71-й отдельной бригады ВСУ дезертировали из учебного центра подразделения в городе Черновцы перед отправкой в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, речь идет о группе военнослужащих, которые проходили подготовку перед переброской в зону боевых действий.