Более 40 солдат ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах
Более 40 солдат ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах - РИА Новости, 12.03.2026
Более 40 солдат ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах
Более 40 боевиков 71-й отдельной бригады ВСУ дезертировали из учебного центра подразделения в городе Черновцы перед отправкой в Сумскую область, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 40 боевиков 71-й отдельной бригады ВСУ дезертировали из учебного центра подразделения в городе Черновцы перед отправкой в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, речь идет о группе военнослужащих, которые проходили подготовку перед переброской в зону боевых действий.
"Дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область", — сообщил источник.