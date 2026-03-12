Рейтинг@Mail.ru
Жительница Белгородской области рассказала, как дрон ждал ее в засаде - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 12.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала, как дрон ждал ее в засаде
Жительница Белгородской области рассказала, как дрон ждал ее в засаде - РИА Новости, 12.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала, как дрон ждал ее в засаде
Жительница приграничного поселка в Белгородской области рассказала, как украинский дрон поджидал ее в засаде, хотя она гражданский человек и передвигается на... РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
родион мирошник
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
белгородская область, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Родион Мирошник
Жительница Белгородской области рассказала, как дрон ждал ее в засаде

РИА Новости: украинский дрон влетел в машину жительницы Белгородской области

© РИА Новости / Давид НарманияДрон ВСУ
Дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Давид Нармания
Дрон ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жительница приграничного поселка в Белгородской области рассказала, как украинский дрон поджидал ее в засаде, хотя она гражданский человек и передвигается на обычной легковой машине.
"Я приехала домой с работы. Еще не успела выйти из машины, в машину влетел дрон. Дрон ждал. То есть он не то, что летел за нами, он сидел, ждал, и когда машина остановилась, он влетел в машину", - рассказала женщина на видео, предоставленное РИА Новости послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой
Вчера, 01:20
Женщина получила осколочные ранения рук и ног.
"Он просто сидел и ждал, его никто не видел. Машина подъехала, он просто влетел и всё. Поэтому это очень, конечно, опасно, очень страшно", - отметила она.
По ее словам, украинским боевикам все равно, по каким объектам бить.
«
"Сейчас бьют и по машинам, по домам, по людям. Вот был случай – человек утром в полвосьмого вышел на работу, человек идёт, мужчина 50 лет идёт на работу, и в него влетел дрон. Он просто гражданский мирный человек. То есть, абсолютно им без разницы, куда бить", - рассказала женщина.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияРодион Мирошник
 
 
