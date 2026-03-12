Рейтинг@Mail.ru
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 12.03.2026
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики
Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как следует из записи, украинский солдат, находящийся на позиции, пожаловался командиру на сослуживца, который, по его словам, находится в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Вчера, 07:42
Командир попросил проверить личные вещи неадекватного бойца на предмет "запрещенки" и уточнил, пахнет ли от того алкоголем. Согласно аудиозаписи, солдат ответил, что "состояние похожее", и он "просился к пирату".
"Меняйте его до утра, думайте... Я понимаю, что не на кого. Но я не собираюсь подводить свою жизнь под опасность какого-то алкоголика или наркомана", - сказал солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
