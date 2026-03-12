https://ria.ru/20260312/vsu-2080095428.html
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики - РИА Новости, 12.03.2026
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики
Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:13:00+03:00
2026-03-12T02:13:00+03:00
2026-03-12T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20260311/soldat-2079855083.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики
РИА Новости: солдат ВСУ попросил заменить сослуживца, принимавшего наркотики
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как следует из записи, украинский солдат, находящийся на позиции, пожаловался командиру на сослуживца, который, по его словам, находится в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения.
Командир попросил проверить личные вещи неадекватного бойца на предмет "запрещенки" и уточнил, пахнет ли от того алкоголем. Согласно аудиозаписи, солдат ответил, что "состояние похожее", и он "просился к пирату".
"Меняйте его до утра, думайте... Я понимаю, что не на кого. Но я не собираюсь подводить свою жизнь под опасность какого-то алкоголика или наркомана", - сказал солдат.