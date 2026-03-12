Солдату ВСУ пришлось просить сменить сослуживца, принявшего наркотики

ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Как следует из записи, украинский солдат, находящийся на позиции, пожаловался командиру на сослуживца, который, по его словам, находится в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения.

Командир попросил проверить личные вещи неадекватного бойца на предмет "запрещенки" и уточнил, пахнет ли от того алкоголем. Согласно аудиозаписи, солдат ответил, что "состояние похожее", и он "просился к пирату".