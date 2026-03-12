Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке

Согласно сообщению, ранее одиннадцатилетний мальчик проглотил 11 магнитов и долгое время из-за стеснительности скрывал это от родителей. О проблеме родители узнали только когда ребенка направили на томографию после неудачной тренировки по самбо. Оказалось, что мальчик из любопытства проглотил магниты, а течением времени его стали беспокоить периодические боли в животе, тошнота и рвота.