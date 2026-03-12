Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудочно-кишечного тракта одиннадцатилетнего мальчика 11 магнитов, о которых он не рассказывал родителям несколько лет, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.
Согласно сообщению, ранее одиннадцатилетний мальчик проглотил 11 магнитов и долгое время из-за стеснительности скрывал это от родителей. О проблеме родители узнали только когда ребенка направили на томографию после неудачной тренировки по самбо. Оказалось, что мальчик из любопытства проглотил магниты, а течением времени его стали беспокоить периодические боли в животе, тошнота и рвота.
"Мы обнаружили семь магнитов в проекции желудка и еще четыре — в других отделах желудочно-кишечного тракта. За долгие годы они сцепились друг с другом, что привело к перфорации стенки желудка... Мальчику требовалась немедленное оперативное вмешательство: сначала мы извлекли семь магнитов из желудка, но оставшиеся четыре находились глубже по пищеварительному тракту, поэтому достать их эндоскопическим путем не удалось. Поэтому затем хирурги выполнили полостную операцию, в ходе которой извлекли оставшиеся четыре магнита в тонкой кишке", - сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в пресс-службе минздрава региона, оба хирургических вмешательства прошли успешно, без осложнений. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его уже выписали из больницы.