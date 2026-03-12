Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке
Хорошие новости
 
14:48 12.03.2026 (обновлено: 14:57 12.03.2026)
Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке
Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке - РИА Новости, 12.03.2026
Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудочно-кишечного тракта одиннадцатилетнего мальчика 11 магнитов, о которых он не... РИА Новости, 12.03.2026
хорошие новости
происшествия
московская область (подмосковье)
александр иноземцев
происшествия, московская область (подмосковье), александр иноземцев
Хорошие новости, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Иноземцев
Подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке

Минздрав: подмосковные врачи спасли мальчика с 11 магнитами в желудке

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМагниты в желудочно-кишечном тракте у ребенка
Магниты в желудочно-кишечном тракте у ребенка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Магниты в желудочно-кишечном тракте у ребенка
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудочно-кишечного тракта одиннадцатилетнего мальчика 11 магнитов, о которых он не рассказывал родителям несколько лет, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.
Согласно сообщению, ранее одиннадцатилетний мальчик проглотил 11 магнитов и долгое время из-за стеснительности скрывал это от родителей. О проблеме родители узнали только когда ребенка направили на томографию после неудачной тренировки по самбо. Оказалось, что мальчик из любопытства проглотил магниты, а течением времени его стали беспокоить периодические боли в животе, тошнота и рвота.
"Мы обнаружили семь магнитов в проекции желудка и еще четыре — в других отделах желудочно-кишечного тракта. За долгие годы они сцепились друг с другом, что привело к перфорации стенки желудка... Мальчику требовалась немедленное оперативное вмешательство: сначала мы извлекли семь магнитов из желудка, но оставшиеся четыре находились глубже по пищеварительному тракту, поэтому достать их эндоскопическим путем не удалось. Поэтому затем хирурги выполнили полостную операцию, в ходе которой извлекли оставшиеся четыре магнита в тонкой кишке", - сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в пресс-службе минздрава региона, оба хирургических вмешательства прошли успешно, без осложнений. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его уже выписали из больницы.
Хорошие новостиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр Иноземцев
 
 
