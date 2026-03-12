https://ria.ru/20260312/vrach-2080104230.html
Ученый назвал продукты, которые богаты цинком
Ученый назвал продукты, которые богаты цинком - РИА Новости, 12.03.2026
Ученый назвал продукты, которые богаты цинком
Дефицит цинка, особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион питания и добавить гречку, говядину и орехи, рассказал РИА Новости кандидат... РИА Новости, 12.03.2026
Ученый назвал продукты, которые богаты цинком
Врач Тарасов: восполнить дефицит помогут гречка, говядина и орехи