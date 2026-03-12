Рейтинг@Mail.ru
03:41 12.03.2026
Ученый назвал продукты, которые богаты цинком

КАЛИНИНГРАД, 12 мар – РИА Новости. Дефицит цинка, особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион питания и добавить гречку, говядину и орехи, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и цинка, который играет важную роль в иммунной системе и влияет на состояние кожи.
"Очень многие отмечают, что кожа ближе к весне становится тусклой, сухой и так далее. Цинк может тоже повышать иммунитет и уровень тестостерона в организме. Он в больших количествах содержится в говядине, в гречке, в орешках", - сказал Тарасов.
Овощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы
20 февраля, 08:22
 
