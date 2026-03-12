Ученый назвал продукты, которые богаты цинком

КАЛИНИНГРАД, 12 мар – РИА Новости. Дефицит цинка, особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион питания и добавить гречку, говядину и орехи, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и цинка, который играет важную роль в иммунной системе и влияет на состояние кожи.