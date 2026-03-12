Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик появится у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца, это коснется всех запрещенных сайтов и мессенджеров, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.