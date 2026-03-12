Рейтинг@Mail.ru
Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России - РИА Новости, 12.03.2026
19:00 12.03.2026
Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России
Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России
Техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик появится у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца, это коснется всех... РИА Новости, 12.03.2026
экономика, россия, андрей свинцов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, telegram, общество
Экономика, Россия, Андрей Свинцов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Telegram, Общество
Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

Депутат ГД Свинцов сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в РФ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик появится у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца, это коснется всех запрещенных сайтов и мессенджеров, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик, то есть с использованием нелегального VPN, то есть этот трафик виден. И у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность... полностью или частично, в зависимости от задач, блокировать нелегальный, подчеркну, VPN-трафик", - сказал Свинцов.
Парламентарий считает, что Россия должна двигаться по китайскому варианту, то есть обеспечить себе полный технологический и информационный суверенитет.
"Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время… При этом, естественно, трафик будет блокировать не исключительно Telegram, а весь трафик, то есть туда попадут, естественно, все запрещенные сайты, все запрещенные мессенджеры, абсолютно все", - заключил он.
Заголовок открываемого материала