В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ

КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Красноярский край в целях профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ), запускает программу бесплатной вакцинации для девочек-подростков, сообщает краевое министерство здравоохранения.
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Алексей Коноваленко. Отмечается, что инициатива реализуется в регионе впервые и стала возможной благодаря решению губернатора Михаила Котюкова.
"В этом году бесплатную прививку смогут получить девочки, достигшие 12 лет. Выбор именно этого возраста обусловлен высокой эффективностью вакцинации в период формирования наиболее стойкого иммунного ответа. Такая практика широко применяется в мировом медицинском сообществе и соответствует действующим клиническим рекомендациям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о начале вакцинации против ВПЧ было принято по итогам консультаций с ведущими специалистами в области здравоохранения. Необходимое финансирование предусмотрено из средств краевого бюджета. Так как программа реализуется впервые, 2026 год выбран как пилотный для разработки организационных мероприятий, определения маршрутизации пациентов и оценки реальной востребованности программы.
В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимой вакцины. После поставки препарата в регион медицинские организации приступят к проведению вакцинации.
"Мы делаем важный шаг в сторону защиты здоровья наших юных жителей. Вакцинация против ВПЧ – это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом", – подчеркнул глава краевого минздрава Алексей Коноваленко.
На начальном этапе бесплатная вакцинация будет доступна следующим категориям: девочки из многодетных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (включая усыновленных, находящихся под опекой или в приемных семьях); дети с ВИЧ-инфекцией; девочки, имеющие наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям (при наличии направления от профильного специалиста).