В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ

КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Красноярский край в целях профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ), запускает программу бесплатной вакцинации для девочек-подростков, сообщает краевое министерство здравоохранения.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Алексей Коноваленко. Отмечается, что инициатива реализуется в регионе впервые и стала возможной благодаря решению губернатора Михаила Котюкова.

"В этом году бесплатную прививку смогут получить девочки, достигшие 12 лет. Выбор именно этого возраста обусловлен высокой эффективностью вакцинации в период формирования наиболее стойкого иммунного ответа. Такая практика широко применяется в мировом медицинском сообществе и соответствует действующим клиническим рекомендациям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о начале вакцинации против ВПЧ было принято по итогам консультаций с ведущими специалистами в области здравоохранения. Необходимое финансирование предусмотрено из средств краевого бюджета. Так как программа реализуется впервые, 2026 год выбран как пилотный для разработки организационных мероприятий, определения маршрутизации пациентов и оценки реальной востребованности программы.

В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимой вакцины. После поставки препарата в регион медицинские организации приступят к проведению вакцинации.

"Мы делаем важный шаг в сторону защиты здоровья наших юных жителей. Вакцинация против ВПЧ – это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом", – подчеркнул глава краевого минздрава Алексей Коноваленко.