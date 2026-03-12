Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/vpch-2080232109.html
В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ
В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ - РИА Новости, 12.03.2026
В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ
Красноярский край в целях профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ), запускает программу бесплатной вакцинации для... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:37:00+03:00
2026-03-12T14:37:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
вирус папилломы человека (впч)
вакцинация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894169726_0:317:2802:1893_1920x0_80_0_0_97f2b6142bc79c4458f14915a2eb75f6.jpg
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894169726_272:0:2796:1893_1920x0_80_0_0_e44fc7743c75114484eea3326f95d79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, михаил котюков, вирус папилломы человека (впч), вакцинация
Красноярский край, Михаил Котюков, Вирус папилломы человека (ВПЧ), Вакцинация
В Красноярском крае девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ

В Красноярском крае девочек-подростков будут бесплатно прививать от ВПЧ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Красноярский край в целях профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ), запускает программу бесплатной вакцинации для девочек-подростков, сообщает краевое министерство здравоохранения.
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Алексей Коноваленко. Отмечается, что инициатива реализуется в регионе впервые и стала возможной благодаря решению губернатора Михаила Котюкова.
"В этом году бесплатную прививку смогут получить девочки, достигшие 12 лет. Выбор именно этого возраста обусловлен высокой эффективностью вакцинации в период формирования наиболее стойкого иммунного ответа. Такая практика широко применяется в мировом медицинском сообществе и соответствует действующим клиническим рекомендациям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о начале вакцинации против ВПЧ было принято по итогам консультаций с ведущими специалистами в области здравоохранения. Необходимое финансирование предусмотрено из средств краевого бюджета. Так как программа реализуется впервые, 2026 год выбран как пилотный для разработки организационных мероприятий, определения маршрутизации пациентов и оценки реальной востребованности программы.
В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимой вакцины. После поставки препарата в регион медицинские организации приступят к проведению вакцинации.
"Мы делаем важный шаг в сторону защиты здоровья наших юных жителей. Вакцинация против ВПЧ – это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом", – подчеркнул глава краевого минздрава Алексей Коноваленко.
На начальном этапе бесплатная вакцинация будет доступна следующим категориям: девочки из многодетных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (включая усыновленных, находящихся под опекой или в приемных семьях); дети с ВИЧ-инфекцией; девочки, имеющие наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям (при наличии направления от профильного специалиста).
 
Красноярский крайМихаил КотюковВирус папилломы человека (ВПЧ)Вакцинация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала