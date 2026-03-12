Рейтинг@Mail.ru
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште - РИА Новости, 12.03.2026
23:47 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/vengrija-2080363821.html
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште - РИА Новости, 12.03.2026
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште
Позицией Венгрии по нефтепроводу "Дружба" заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия, которая тоже требует от Украины создания комиссии для инспекции состояния... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:47:00+03:00
2026-03-12T23:47:00+03:00
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште

Цепек: позицией Венгрии по нефтепроводу "Дружба" заинтересовались 17 стран и ЕК

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Позицией Венгрии по нефтепроводу "Дружба" заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия, которая тоже требует от Украины создания комиссии для инспекции состояния трубопровода, а Киев пока так и не ответил, заявил госсекретарь министерства энергетики Венгрии, возглавляющий венгерскую делегацию по проверке состояния "Дружбы" Габор Цепек.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба". На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Орбан обсудил с комиссией по "Дружбе", как вести себя с властями Украины
Вчера, 16:48
"В Киеве сегодня завершились энергетические переговоры. Семнадцать стран стран интересовались позицией Венгрии по вопросу нефтепровода "Дружба". Кроме того, состоялась очень полезная встреча с представителем Еврокомиссии. Как известно, сегодня в Брюсселе представитель ясно дал понять, что ЕК тоже просит и требует от Киева создания комитета по установлению фактов", - сказал Цепек в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, теперь "не только Венгрия, не только Словакия, но и Еврокомиссия выступает за выяснение фактов" о состоянии нефтепровода, венгерская делегация остается в Киеве в ожидании ответа украинских властей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее опубликовал разговор с Цепеком и обсудил с ним стратегию взаимодействия с украинскими властями. По словам Орбана, нужно добиваться встречи с представителями минэнерго Украины, а также просить допустить венгерскую делегацию для инспекции самого нефтепровода.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы"
Вчера, 15:12
 
