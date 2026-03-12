Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Позицией Венгрии по нефтепроводу "Дружба" заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия, которая тоже требует от Украины создания комиссии для инспекции состояния трубопровода, а Киев пока так и не ответил, заявил госсекретарь министерства энергетики Венгрии, возглавляющий венгерскую делегацию по проверке состояния "Дружбы" Габор Цепек.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".