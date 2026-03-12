Словацкие автомобилисты едут в Венгрию, пытаясь сэкономить на бензине

БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Жители приграничных с Венгрией районов Словакии едут на венгерскую сторону в надежде выгодно заправить автомобили, однако сделать этого им не удается, поскольку более низкие цены доступны только для венгерских автомобилистов, выяснил корреспондент РИА Новости.

Словакии на фоне ситуации на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" цены на топливо выросли незначительно, ажиотажа на заправочных станциях в республике не наблюдается, однако словацкие автомобилисты пытаются найти способ сэкономить на этом. В социальной сети Facebook* они предостерегают друг друга от попыток заправиться в Венгрии по более низким ценам на топливо и делятся своим неудачным опытом.

“Я попробовал сегодня и получил четкий ответ: вы ничего не получите!... Однозначно, заправка там не окупится”, - написал один из пользователей.

Другой пользователь выразил сочувствие тем жителям приграничных районов Словакии, которые работают в Венгрии и ездят туда на своей машине, но заправить ее по ценам, доступным венгерским гражданам, не могут.

« “Надо купить машину с венгерскими номерами”, - пишет третий пользователь.

Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель для венгерских автомобилей, а также запретило экспорт нефти, бензина и дизеля. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.