Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном

Завтра американо-израильская война против Ирана пройдет двухнедельный рубеж — определяющий, решающий. Белый дом стоит на развилке: конечно, можно ограничиться констатацией того, что 28 февраля был открыт ящик Пандоры и дальнейший ход событий не зависит от человеческой воли, однако при всех апокалиптических оттенках происходящего мир пока еще не прошел точку невозврата — даже применительно к ходу конкретной войны. И сейчас как раз тот момент, когда решается — причем буквально в ближайшие несколько дней — по какому сценарию дальше будут развиваться события.

Война завершается или переходит в стадию затяжной? В первом случае в ближайшую неделю (максимум две) США объявят о победе, Иран начнет залечивать раны, а мир станет приходить в себя от шока. Ситуация никогда не вернется к довоенной — и долгоиграющие последствия, как геополитические, так и региональные будут очень серьезными, не говоря уже о том, что далеко не все из них сразу станут понятны. Но прекратится обмен ударами, перестанут гибнуть люди — не только в Иране, но и в Ливане. Страны Залива выдохнут, а израильтяне перестанут бегать в убежища. И самое главное, прекратится балансирование на грани падения в катастрофический сценарий.

А он станет более чем возможным, если будет принято решение о переходе к затяжной, многомесячной кампании против Ирана. Она будет вестись уже не только в формате бомбежек и ракетных ударов — возможна, в частности, попытка захвата острова Харк, где расположены терминалы для экспорта иранской нефти (или уничтожение их). Американцы смогут его захватить? Теоретически да, но в ответ будут нанесены удары по нефтегазовой структуре стран Залива, а дальше уже речь пойдет и о водоочистных сооружениях, вывод из строя которых приведет к коллапсу городов типа Дубая. То есть регион окажется уже не на грани экологической катастрофы, а уверенно ее перейдет. В ходе долгой операции будут попытки убить Моджтабу Хаменеи, а в случае удачи — и его преемника.

То есть Штаты перейдут к попытке уничтожения иранского государства — тому сценарию, который Израиль рассматривал как резервный на случай неудачи их основного плана "смены власти в результате народного бунта". Субботние удары Израиля по тегеранским нефтехранилищам вызвали недовольство Штатов именно потому, что в Вашингтоне еще не принято решение о переходе к затяжной войне, в ходе которой будет уничтожаться как таковая вся иранская инфраструктура. В Белом доме надеялись на капитуляцию и установление марионеточного режима, хотя уже понятно, что в Тегеране в принципе не рассматривают вариант поднятия белого флага.

Сейчас иранцы даже отказываются от переговоров и заявляют о своей готовности к войне на истощение, до победы. Вашингтон же, напротив, сочетает угрозы уничтожить Иран и воевать еще долгое время с замечаниями о том, что война может завершиться уже очень скоро.

Готовы ли в Белом доме принять единственно правильное решение — то есть прекратить начатую войну? Похоже, да, потому что принимать решение о ее переводе в долгосрочный формат (или даже просто явочным порядком позволить ей продолжаться, то есть дать затянуть себя в ее трясину) там категорически не хотят. Ведь подобный шаг станет катастрофой — причем для всех сторон. Выигравших, даже в краткосрочной перспективе, точно не будет.

Да, Штаты и Израиль смогут нанести Ирану еще больший, просто огромный ущерб, но не смогут ни уничтожить его, ни развалить, ни захватить, ни заставить капитулировать. То есть им в любом случае придется иметь дело с поверженным, израненным, но максимально обозленным противником — и в первую очередь даже не им, а арабским монархиям Залива, которые предоставили свои территории для атак на Иран.

Единственный победный для Штатов и Израиля сценарий — "убить" Иран. Но он в принципе невозможен. Можно убить Хаменеи (и даже не одного), можно разбомбить нефтяную промышленность и инфраструктуру Ирана, вызвать голод и эпидемии. Но за все это придется заплатить — не деньгами, а отношением к себе двухмиллиардного исламского мира и большей части мирового сообщества. Мир не способен силой остановить избиение иранцев, но он уже делает выводы из происходящего.