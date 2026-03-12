https://ria.ru/20260312/usa-2080355720.html
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм - РИА Новости, 12.03.2026
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
В конгресс США внесен законопроект Death Bets Act, который вводит полный запрет на прием ставок на войны, террористические акты и смерть конкретных людей,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:18:00+03:00
2026-03-12T22:18:00+03:00
2026-03-12T22:18:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
адам шифф
али хаменеи
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260312/bessent-2080354986.html
https://ria.ru/20260312/ssha-2080354780.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, адам шифф, али хаменеи, конгресс сша
В мире, США, Иран, Израиль, Адам Шифф, Али Хаменеи, Конгресс США
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
РИА Новости: в конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект Death Bets Act, который вводит полный запрет на прием ставок на войны, террористические акты и смерть конкретных людей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с карточкой законопроекта.
Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости, документ вводит запрет на регистрацию рыночных контрактов, завязанных на терактах, убийствах или смерти конкретных лиц. Инициатива блокирует возможность делать ставки на исход военных действий и захват городов, лишая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) права одобрять подобные сделки.
Главной целью проекта, по словам его авторов, является пресечение попыток инсайдеров и онлайн-платформ извлекать прибыль из вооруженных конфликтов и трагедий.
"Рынки предсказаний не должны превращаться в площадки для извлечения прибыли из человеческих трагедий. Разрешение делать ставки на то, будет ли убит политический лидер или падет ли город в ходе боевых действий, не только аморально, но и создает опасные стимулы для тех, кто обладает инсайдерской информацией, наживаться на крови и хаосе", - заявил один из авторов законопроекта, конгрессмен-демократ Адам Шифф
.
Поводом для законопроекта стал резкий рост популярности ставок на фоне международных конфликтов. Соавтор инициативы конгрессмен Майк Левин в своем заявлении процитировал скандал вокруг платформы Kalshi. Там объем ставок на уход Али Хаменеи
с поста верховного лидера Ирана
достиг 54 миллионов долларов незадолго до его гибели в результате ударов США
и Израиля
.