В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм - РИА Новости, 12.03.2026
22:18 12.03.2026
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм
в мире
сша
иран
израиль
адам шифф
али хаменеи
конгресс сша
в мире, сша, иран, израиль, адам шифф, али хаменеи, конгресс сша
В мире, США, Иран, Израиль, Адам Шифф, Али Хаменеи, Конгресс США
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект Death Bets Act, который вводит полный запрет на прием ставок на войны, террористические акты и смерть конкретных людей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с карточкой законопроекта.
Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости, документ вводит запрет на регистрацию рыночных контрактов, завязанных на терактах, убийствах или смерти конкретных лиц. Инициатива блокирует возможность делать ставки на исход военных действий и захват городов, лишая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) права одобрять подобные сделки.
Главной целью проекта, по словам его авторов, является пресечение попыток инсайдеров и онлайн-платформ извлекать прибыль из вооруженных конфликтов и трагедий.
"Рынки предсказаний не должны превращаться в площадки для извлечения прибыли из человеческих трагедий. Разрешение делать ставки на то, будет ли убит политический лидер или падет ли город в ходе боевых действий, не только аморально, но и создает опасные стимулы для тех, кто обладает инсайдерской информацией, наживаться на крови и хаосе", - заявил один из авторов законопроекта, конгрессмен-демократ Адам Шифф.
Поводом для законопроекта стал резкий рост популярности ставок на фоне международных конфликтов. Соавтор инициативы конгрессмен Майк Левин в своем заявлении процитировал скандал вокруг платформы Kalshi. Там объем ставок на уход Али Хаменеи с поста верховного лидера Ирана достиг 54 миллионов долларов незадолго до его гибели в результате ударов США и Израиля.
