В конгрессе США предложили запретить ставки на войну и терроризм

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект Death Bets Act, который вводит полный запрет на прием ставок на войны, террористические акты и смерть конкретных людей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с карточкой законопроекта.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости, документ вводит запрет на регистрацию рыночных контрактов, завязанных на терактах, убийствах или смерти конкретных лиц. Инициатива блокирует возможность делать ставки на исход военных действий и захват городов, лишая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) права одобрять подобные сделки.

Главной целью проекта, по словам его авторов, является пресечение попыток инсайдеров и онлайн-платформ извлекать прибыль из вооруженных конфликтов и трагедий.

"Рынки предсказаний не должны превращаться в площадки для извлечения прибыли из человеческих трагедий. Разрешение делать ставки на то, будет ли убит политический лидер или падет ли город в ходе боевых действий, не только аморально, но и создает опасные стимулы для тех, кто обладает инсайдерской информацией, наживаться на крови и хаосе", - заявил один из авторов законопроекта, конгрессмен-демократ Адам Шифф