США заявили, что поразили около шести тысяч целей в ходе операции в Иране
20:44 12.03.2026
США заявили, что поразили около шести тысяч целей в ходе операции в Иране
США в ходе операции в Иране поразили около шести тысяч целей, потопили или повредили свыше 90 кораблей, утверждают в Центральном командовании ВС страны. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. США в ходе операции в Иране поразили около шести тысяч целей, потопили или повредили свыше 90 кораблей, утверждают в Центральном командовании ВС страны.
"Целей поражено: около шести тысяч", – говорится в инфографике командования в соцсети Х.
Там же утверждают, что "повредили или уничтожили" свыше 90 кораблей, из которых более 30 – минные заградители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
