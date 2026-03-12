https://ria.ru/20260312/usa-2080339546.html
США заявили, что поразили около шести тысяч целей в ходе операции в Иране
США в ходе операции в Иране поразили около шести тысяч целей, потопили или повредили свыше 90 кораблей, утверждают в Центральном командовании ВС страны. РИА Новости, 12.03.2026
