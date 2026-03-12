https://ria.ru/20260312/usa-2080306386.html
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 12.03.2026
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
Инцидент со стрельбой произошел в университете американского города Норфолк, стрелявший нейтрализован, сообщает в четверг телеканал 13NewsNow. РИА Новости, 12.03.2026
