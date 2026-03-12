Рейтинг@Mail.ru
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 12.03.2026 (обновлено: 21:03 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/usa-2080306386.html
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 12.03.2026
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
Инцидент со стрельбой произошел в университете американского города Норфолк, стрелявший нейтрализован, сообщает в четверг телеканал 13NewsNow. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:47:00+03:00
2026-03-12T21:03:00+03:00
в мире
норфолк (виргиния)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:203:2889:1828_1920x0_80_0_0_261007b55d8ed3929446cc2f34923890.jpg
https://ria.ru/20260307/mahachkala-2079216009.html
норфолк (виргиния)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6dc67be16f001e76de5a83c570605c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норфолк (виргиния)
В мире, Норфолк (Виргиния)
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе

13NewsNow: в университете Норфолка 2 человека пострадали при стрельбе

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в университете американского города Норфолк, стрелявший нейтрализован, сообщает в четверг телеканал 13NewsNow.
Ведущий в прямом эфире сообщил, что университет Старого Доминиона распространил сообщение, где подтвердил инцидент со стрельбой.
"Два человека пострадали. Стрелявший мертв. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказал ведущий.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома
7 марта, 13:13
 
В миреНорфолк (Виргиния)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала