США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами
18:47 12.03.2026 (обновлено: 18:59 12.03.2026)
США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами
США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами - РИА Новости, 12.03.2026
США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного допуска иностранных судов к перевозке нефти между портами США для снижения... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, сша, ближний восток, каролин левитт, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами

Левитт: США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного допуска иностранных судов к перевозке нефти между портами США для снижения высоких цен на энергоносители, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временной приостановки действия закона Джонса, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки жизненно важных энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в порты США. Данное решение еще не окончательное", - передает слова Левитт телеканал Fox News.
Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.
Как сообщает агентство Блумберг, данная мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
В миреСШАБлижний ВостокКаролин ЛевиттДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
