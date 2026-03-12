США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного допуска иностранных судов к перевозке нефти между портами США для снижения высоких цен на энергоносители, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временной приостановки действия закона Джонса, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки жизненно важных энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в порты США. Данное решение еще не окончательное", - передает слова Левитт телеканал Fox News.
Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.
Как сообщает агентство Блумберг, данная мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.