США могут разрешить иностранным судам перевозить нефть между портами

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного допуска иностранных судов к перевозке нефти между портами США для снижения высоких цен на энергоносители, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.