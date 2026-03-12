На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику из пневматического оружия в школе Верхней Пышмы Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В среду прокуратура региона сообщала, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику - по предварительной информации, из пневматического оружия - во время урока английского языка. Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточнял надзорный орган.

"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей", - говорится в сообщении управления СК