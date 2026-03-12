https://ria.ru/20260312/ural-2080137483.html
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику из пневматического оружия в школе Верхней Пышмы Свердловской... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
россия
верхняя пышма
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
верхняя пышма
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_106:0:4094:2991_1920x0_80_0_0_346308e2d94f85247a75a9a46e43c21e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику из пневматического оружия в школе Верхней Пышмы Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В среду прокуратура региона сообщала, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику - по предварительной информации, из пневматического оружия - во время урока английского языка. Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточнял надзорный орган.
"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ
(халатность). По версии следствия, случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей", - говорится в сообщении управления СК
.
Как добавили в ведомстве, ученику 2014 года рождения причинено телесное повреждение, он пострадал в результате выстрела из предмета, "по внешним характеристикам схожего с пневматическим пистолетом".