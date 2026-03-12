Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику
09:40 12.03.2026
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику из пневматического оружия в школе Верхней Пышмы Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В среду прокуратура региона сообщала, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику - по предварительной информации, из пневматического оружия - во время урока английского языка. Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточнял надзорный орган.
"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей", - говорится в сообщении управления СК.
Как добавили в ведомстве, ученику 2014 года рождения причинено телесное повреждение, он пострадал в результате выстрела из предмета, "по внешним характеристикам схожего с пневматическим пистолетом".
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю
3 февраля, 16:10
 
